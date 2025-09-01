İlk Duruşma Silivri’de Gerçekleşti

İLK DURUŞMA VE GÜNDEMDE KALAN SORULAR

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan Akın Gürlek davasının ilk duruşması Silivri’de bulunan Marmara Cezaevi duruşma salonunda gerçekleşti. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri dolayısıyla yargılanıyor. Davada ara kararın açıklanmasının ardından, “Akın Gürlek kimdir?” sorusu dikkat çekti. Akın Gürlek ile ilgili detaylar haberin ilerleyen kısımlarında yer alıyor.

AKIN GÜRLEK’İN EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Akın Gürlek, 2005 senesinde Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Farklı il ve ilçelerde hâkimlik yaptıktan sonra, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev aldı. 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. 1982 yılında doğan Gürlek, 2025 yılı itibarıyla 43 yaşında olacak. Genç yaşta hukuk kariyerine başlamış ve önemli görevlerde bulunarak kendini kanıtlamıştır.

AKIN GÜRLEK’İN KİŞİSEL HAYATI

Akın Gürlek, Nevşehir doğumludur ve eğitim ile meslek hayatı boyunca çeşitli görevlerde yer almıştır. Kariyerinde pek çok önemli pozisyon üstlenmiş olan Gürlek, evlidir ve bir çocuk babasıdır. Ailesiyle birlikte dengeli bir yaşam sürdüren Gürlek, mesleki kariyerine hukuki alanda devam etmektedir. Hem iş hayatında hem de aile yaşamında önceliklerini dengede tutma konusunda başarılı bir profil sergilemektedir.