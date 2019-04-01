İlk engelli belediye başkanı

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İstanbul Avcılar Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Turan Hançerli Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı oldu.

Türkiye’de 57 milyon seçmen 31 Mart yerel seçimleri için sandık başına gitti. Seçimleri sonuçları netleşirken kazanan adaylardan dikkat çeken isimler de ön plan çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi ise %95 oranında engelli olan CHP’nin Avcılar belediye başkanı Turan Hançerli. Hançerli Türkiye’nin ilk engelli Belediye Başkanı unvanını aldı. Turan Hançerli hayat hikayesi ise oldukça dikkat çekici.

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye başkanlarını seçti. Avcılar Belediyesi’ni ise %95 oranında engelli olan Turan Hançerli kazandı. Turan Hançerli’nin başarılarla dolu hayat hikayesi ise oldukça ilginç. Azim ile engel tanımayan bir özgeçmişe sahip Turan Hançerli. İşte Turan Hançerli’nin hayat hikayesi…

1975 yılında Tokat’ta doğan Turan Hançerli, 1999 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve 2011 yılı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Marka ve Patent vekili olup, aktif olarak avukatlık yapmaktadır.

1993 yılında kaza geçiren Hançerli ve %95 oranında engelli kaldı ve iki kol protezi kullanmaktadır.

İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Turan Hançerli, Deniz Hançerli ile evli, Asya ve Neşe adında iki kız çocuğu var.

Türkiye’nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar Derneği’nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Engellilerin Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk’tan sorumlu Genel Sekreterlik görevini seçildi.

Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü “Seçimin Şeffaflığı” kampanyasının oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını uluslararası gazetelere lanse etti.

Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi kapsamında engelli sivil toplum örgütleri olarak “Gölge Rapor” hazırlanmasında görev aldı ve bu raporla ilgili İsviçre BM nezdinde farkındalık/lobi faaliyetlerinde bulundu.

TRT