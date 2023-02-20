İlk etapta 250 bin konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konut yapılacağını duyurdu.

Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi. Kurum, ‘altı dükkan, üstü daire döneminin kapanacağını’ da vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde yapımı devam eden geçici barınma merkezlerini inceledi.

Deprem bölgesine ilk etapta yapılacak 250 bin konutla ilgili hazırlıkları anlatan Bakan Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat’ta yapılıp, Mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.

”KONUTLARIMIZ ZEMİN ARTI 3-4 KATI GEÇMEYECEK”

Sabah gazetesine konuşan Kurum, ”Deprem sebebiyle oluşan yeni kırıklar dahil zemini her türlü ayrıntılarıyla birlikte mikro- bölgeleme ve ayrıntılı jeolojik etüt raporlarıyla, zemin etüt raporlarıyla hocalarımızla, jeologlarımızla, jeofizik mühendislerimizle inceliyoruz. En doğru, en sağlam zemine ve o zemine göre yapılaşmayı seçerek, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek konutlarımızın inşasının sürecini de eş zamanlı inşallah yürütüyor olacağız.” dedi.

“HASSAS DAVRANIYORUZ”

Kurum, “Vatandaşımız müsterih olsun. Zeminin sağlamlığından, kullanılacak inşaat malzemelere kadar her türlü ayrıntıyı düşünüyoruz. Hassas davranıyoruz.” dedi.

Bakan Kurum, bu amaçla TOKİ koordinasyonunda, Emlak Konut, Yapı İşleri, Kentsel Dönüşüm, Mekansal Planlama ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerinin eşgüdüm içinde çalıştığının altını çizdi.

”İLK ETAPTA 200-250 BİN KONUTUN İNŞAATINA BAŞLAYACAĞIZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespiti tamamlanan illerde aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat’ta yapılıp, Mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını söyledi.

Kurum, “İlk etapta hemen 200-250 bin konutun inşaatına başlayacağız. Hasar tespiti tamamlandıkça diğer konutların da yapımını gerçekleştireceğiz. Bizim için esas olan verdiğimiz söz. Yıkım nerede ise biz, tüm imkanlarımız ve gücümüzle oradayız. Kimseyi dışlamamız, ötekileştirmemiz, iş planında geriye atmamız söz konusu olamaz. Nifak tohumu ekenlere itibar etmeyin.” diye konuştu.

APARTMAN ALTI DÜKKAN YOK

”1 ay içinde ilk temeller yükselecek.” diyen Kurum, ”Deprem bölgesinde 2-3 ay içinde kalıcı ve güvenli konutların şantiyeleri görülecek.” şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kent ve konut tasarımında yerel dokunun, sosyolojinin de gözetileceğini, “altı dükkan, üstü daire döneminin ise kapanacağını” da vurguladı.

ARSA KARŞILIĞI TAKAS

Kurum, “Eski kent merkezlerinde ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüdler yapmak suretiyle vatandaşımızı da mağdur etmeyecek anlayışla gerek imar kısıtı, gerekse yapılaşma şartlarının hepsini yeniden gözden geçireceğiz. Tek katlı ve yatay mimaride dükkanlar açılmasını planlıyoruz. Arsa karşılığı takas veya yeni yapılan konutlardan teklif edeceğiz.” ifadelerini kullandı.