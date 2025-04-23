İlk Gençlik Romanı Ödülü Sonuçları Açıklandı

İLK GENÇLİK ROMANI ÖDÜLÜ’NÜ FİLİZ GÜNDOĞAN KAZANDI

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, Türkçe’yi doğru ve yalın kullanan yeni nesil yazarların yetişmesine destek vermek amacıyla düzenlediği “İlk Gençlik Romanı Ödülü”nün 2024 yılı sahibi olduğunu açıkladı. Bu ödül, “Buradayım” isimli romanıyla Filiz Gündoğan’a verildi. Vakıf, nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatının yaygınlaştırılmasına ve yeni kuşak yazarların yetişmesine katkı sağlamayı hedefleyerek her yıl ödüller vermeye devam ediyor.

30 ESER YARIŞMAYA KATILDI

2024 yılı için İlk Gençlik Romanı Ödülü’ne 12 yaş ve üstü okurlara yönelik yazılmış, dil ve içerik açısından ilk gençlik gerçekliğine uygun olan ve daha önce yayımlanmamış toplam 30 eser başvurdu. Seçici kurul, Prof. Dr. Selahattin Dilidüzgün, Prof. Dr. Sedat Sever, Doç. Dr. Özgül İncesamur, Ömür Kurt ve Zekeriya Kaya’dan oluştu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 20 bin TL ödül “Buradayım” adlı romanıyla Filiz Gündoğan’a verildi.

ÖDÜL TÖRENİ İLERİKİ YILDA DÜZENLENECEK

Gülten Dayıoğlu Ödülleri Organizasyon Komitesi Genel Sekreteri ve Sözcüsü Murat Dayıoğlu, “Türk dilinin olumsuz etkilerden arındırılmasını, Türkçe’yi doğru ve yalın kullanan yeni kuşak yazarların ve araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yarışmamız aynı zamanda bir Türkçe ödevi olarak da kabul edilmelidir” açıklamasında bulundu. Gündoğan’a ödül, 15 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa-Atatürk Öğretmen Akademisi iş birliği ile gerçekleştirilecek törende sunulacak.

GELİŞMELER VE GELECEK ÖDÜLLER

2025 yılı için düzenlenecek Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülleri, “Çocuk Romanı” dalında gerçekleştirilecek. Çağdaş Türk çocuk edebiyatına yenilikler kazandırmak amacıyla organizasyona katılmak isteyenler, 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvuru yapabilecek. Sonuçlar ise 23 Nisan 2026 tarihinde duyurulacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, çalışmalarını Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ödülü Düzenleme Kurulu Sekreterliği’ne belirtilen adrese gönderebilecek.

VAKIF HAKKINDA

Gülten Dayıoğlu Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Vakfı, alanında önde gelen yazar Gülten Dayıoğlu tarafından 2007 yılında kurulmuş bir organizasyondur. Nitelikli çocuk ve gençlik edebiyatı eserlerinin yaygınlaştırılmasına, Türkçe’nin doğru ve yalın kullanılan yeni kuşak yazarların gelişimine destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir. Vakfın danışma kurulu, edebiyat dünyasının birçok önemli ismini barındırmaktadır.