İlk Haftada Arsenal, United’ı Yendi

MÜCADELE DOLU BİR MAÇ

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında dikkat çeken bir mücadele gerçekleşti. Manchester United, sezonun favorilerinden biri olarak gösterilen Arsenal’ı Old Trafford’da ağırladı. Karşılaşma oldukça çekişmeli geçerken, içinde barındırdığı anlar dikkat çekti. Arsenal, bu zorlu mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. United’ın kalede görev alan milli kaleci Altay Bayındır, yenilen goldeki hatası nedeniyle büyük eleştirilerin odağı oldu.

Manchester United, sezonun ilk karşılaşmasında sahasında Arsenal karşısında 1-0’lık yenilgi aldı. Milli kaleci Altay Bayındır, maçta gösterdiği performansla ilgisiyle sık sık gündeme geldi. Kalesinde yediği golde yaptığı hata, sosyal medyada ve gazetelerde yoğun eleştirilere neden oldu. Altay’ın Arsenal’in galibiyet golündeki kusuru, birçok taraftarın üstünde durduğu bir konu haline geldi.

İNGİLİZ BASININDAN YORUMLAR

İngiliz basınında Altay Bayındır ile ilgili yapılan yorumlar da dikkat çekiyor. Sport Bible, “United taraftarları, Altay Bayındır’ın Arsenal ile oynanan maçta yaşadığı faulün ardından kulübe önemli bir transfer çağrısında bulundu. Arsenal’in galibiyet golünde kusurlu olduğu düşünülen Türk kalecinin, United taraftarlarının takımda ilk 11’de oynamaya hazır olduğuna inanmadığı anlaşılıyor” şeklinde ifade etti. BBC Sport ise, “Manchester United’da kaleci endişeleri devam ediyor. Ruben Amorim Pazar günü kalecilik kumarı oynadı ve çoğu kişinin gözünde bu kumar tam bir felaketle sonuçlandı” yorumunu yaptı. Mirror, “Ruben Amorim, 13. dakikada Bayındır’ın ilk testinde başarısız olmasıyla verdiği karardan pişmanlık duymuştur” ifadeleriyle Altay’ın hatasına dikkat çekti. The Sun, “Altay Bayındır takımına maç kaybettirdi. Onana’nın önünde oyuna girdi ancak yaptığı hata United’ın tüm iyi oyununu bozdu. Daha güçlü olması gerekirken kornerde topu kaptırdı ve Calafiori’ye açılış golünü hediye etti” şeklinde eleştirilerde bulundu. GOAL da, “Manchester United taraftarı Arsenal’in Old Trafford’daki açılış golünü getiren ‘acınası’ hatanın ardından Altay Bayındır’ı satması için çağrıda bulundu” şeklinde önemli bir vurgu yaptı.