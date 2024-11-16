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İlk Kadın Üyeler Magic Circle’a Katıldı

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İNANILMAZ BİR TARİHİ AN

İngiltere’deki sihirbazlar topluluğu Magic Circle, 9 Ekim 1991 tarihinde tarihi bir an yaşadı. 1 Temmuz 1905’te Londra’nın Soho bölgesinde kurulan Magic Circle, 86 yıl sonra ilk kez o gün kadın üyelere de kapılarını açtı. Debbie McGee ve Fay Presto, Magic Circle’ın resmi olarak kaydedilen ilk kadın üyeleri oldu.

ÖNEMLİ BİR KARAR ALINDI

Aynı toplantıda topluluk üyeleri, başka bir önemli karara da imza attı. Raymond Lloyd isimli sihirbaz, Magic Circle’dan ihraç edildi. Bu olay, sihir topluluğunda önemli bir değişikliğe neden oldu ve gelecekte daha fazla kadının da topluluğa katılmasına olanak tanıdı.

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