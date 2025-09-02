“İlk Keşif, Mars’ta Yeni Mineral.”

YENİ MİNERAL KEŞFİ

Bilim insanları, Kızıl Gezegen Mars üzerinde önemli bir keşif yaparak ferric hidroksisülfat adlı yeni bir mineral buldu. Bu mineralin varlığı, Mars’ın geçmişteki kimyasal aktivitelerinin yüksek olduğu bir döneme işaret ediyor. SETI Enstitüsü’nden araştırmacılar, Mars yörüngesindeki Mars Orbiter’den aldıkları verileri inceleyerek bu keşfi gerçekleştirdi. Veriler, gezegenin yüzeyinden yansıyan ışığı analiz eden spektroskopi yöntemiyle incelendi.

ARAŞTIRMALARIN MERKEZİ

SETI ekibine liderlik eden Dr. Janice Bishop ve ekibi, araştırmalara Mars’ın ekvatoruna yakın Valles Marineris kanyon sistemi üzerinde yoğunlaştı. Özellikle Juventae Chasma ve Aram Chaos bölgelerinde elde edilen veriler, Dünya’da su ve asit bakımından zengin ortamlarda oluşan minerallerle karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalar, yeni mineralin varlığını doğrulamaya yardımcı oldu.

MINERALİN OLUŞUMU

Ferric hidroksisülfat’ın oluşabilmesi için sadece su ve sülfür değil, aynı zamanda oksijen ve 100 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık da gerekiyor. Bu durum, Mars’ta volkanik ve jeotermal aktivitelerin mevcut olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu mineral değişimlerinin Mars’ın Amazoniyen dönemi olarak bilinen son 3 milyar yıl içinde meydana geldiğini öne sürüyor. Çalışma, 5 Ağustos 2025’te yayımlanan Nature dergisinde yer aldı.

GEÇMİŞİ AÇIKLAYAN BULGULAR

Mart 2025’te Purdue Üniversitesi’nden Mars araştırmaları uzmanı Roger Wiens, NASA’nın Perseverance aracıyla Mars yüzeyinde alışılmışın dışında açık renkli kayalar keşfetti. Bu kayalarda, kaolinit adındaki minerale dayanan yüksek seviyelerde alüminyum bulundu. Kaolinit, tıpkı ferric hidroksisülfat gibi sıcak ve su açısından zengin ortamlarda oluşabiliyor. Bu iki mineralin varlığı, Mars’ın geçmişte daha sıcak, daha nemli ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar, bu bulguların Kızıl Gezegen’in geçmişte Dünya’ya daha fazla benzediğine işaret ettiğini belirtiyor.

NASA, uzun zamandır Mars’ta yaşam izlerine dair araştırmalar yapıyor. Yeni mineralin keşfi, bu hedefine bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor. Juventae Chasma ve Aram Chaos gibi bölgeler, gelecekteki yüzey araştırmalarında önemli hedefler haline gelebilir.