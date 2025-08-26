İlk Maçta 0-0 Beraberlik Oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Futbol dünyasında heyecanın tavan yapmasına neden olan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, Fenerbahçe güçlü rakibi Benfica ile karşı karşıya gelmek için hazırlık yapıyor. İlk maçta Kadıköy’de 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilerin şansı, rövanş maçında Lizbon’a taşınıyor. Fenerbahçe, bu kritik karşılaşmayı kazanarak Devler Ligi gruplarına katılmayı hedefliyor. Tüm futbolseverler, maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor.

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Zorlu rövanş karşılaşması, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de Portekiz’in başkenti Lizbon’da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, deplasmandan alacağı bir galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazdırmayı umuyor. Teknik direktör ve oyuncular, bu önemli mücadeleye yönelik tüm hazırlıklarını titizlikle sürdürüyor. Tüm futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE’NİN KADRO BİLDİRİMİ VE MAÇIN ÖNEMİ

Fenerbahçe, UEFA’ya bildirdiği kadroda bazı önemli isimlere yer vermedi. Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao kadroda bulunmuyor. Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirdiği kadro şu şekilde: “İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.” İlk maçta golsüz berabere kalan Fenerbahçe, rövanşta alacağı her galibiyetle Devler Ligi gruplarına geçiş yapabilecek. Eğer karşılaşma yine berabere biterse, uzatma dakikalarına geçilecek. Mağlubiyet durumunda ise Avrupa kupalarında UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecekler.