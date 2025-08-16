İlk Maçta Onuachu Ve Uğurcan Öne Çıktı

TRABZONSPOR’DA İLK MAÇIN BAŞARILARI

Trendyol Süper Lig’in yeni sezonuna galibiyetle başlayan Trabzonspor, ligin açılış maçında sahasında Kocaelispor’u 1-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı. Uğurcan Çakır ve Paul Onuachu, bu maçta öne çıkan isimler oldu. Uğurcan, rakip takımın tehlikeli pozisyonlarında adeta devleşirken, Onuachu attığı golle galibiyeti sağlayan oyuncu olarak dikkat çekti.

TAKIMIN GÜVENİ ONUACHU’YA

Trabzonspor, sezonun ilk deplasman maçında Kasımpaşa ile karşılaşırken, Teknik Direktör Fatih Tekke, Onuachu’ya büyük güven duyuyor. Nijeryalı forvet, kiralık olarak oynadığı önceki sezonda 21 maçta 15 gol atarak dikkat çekmişti. Kocaelispor karşısında kaydettiği gol ile bu sezona da iyi bir başlangıç yapan Onuachu, 2025-2026 sezonunda Trabzonspor’un en önemli gol silahı olmaya devam edecek. Tekke, Onuachu’nun performansının kendisine umut verdiğini belirtiyor.

UĞURCAN’IN KALİTESİ

Transfer söylentileri ile gündemden düşmeyen Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Kocaelispor karşısında yine güven verici bir performans sergiledi. Önemli kurtarışlarla takımını ayakta tutan milli kaleci, net pozisyonlarda gösterdiği başarı ile galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Uğurcan, Kasımpaşa maçında da bu formunu sürdürmesi bekleniyor. Bordo-mavili taraftarların takdirini toplayan kaleci, takımın savunmasında büyük bir güç olarak öne çıkıyor.