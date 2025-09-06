“İlk Sualtı Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Sahiplerini Buldu”

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda gerçekleştirilen Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde, Çanakkale sularındaki savaş batıklarını belgeseleştiren fotoğrafçılar ödüllendirildi. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve SUEX’in desteklediği bu yarışmaya, 9 farklı ülkeden toplamda 18 seçkin sualtı fotoğrafçısı katıldı. Jüri, dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçıları Alex Dawson, Pete Mesley ve Ateş Evirgen gibi önemli isimlerden oluştu ve çekilen fotoğrafları değerlendirdi. Yarışmayı, Seddülbahir açıklarındaki 85 metre derinlikteki “SS Carthage” batığını fotoğraflayan Przemyslaw Zyber kazandı ve ödülünü Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir verdi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ÖDÜLLER

İngiltere kökenli bir balıkçı gemisi olarak üretilen ve daha sonra mayın tarama görevine getirilen “Lundy” batığı fotoğrafıyla Maxime Cheminade ikinci, 1. Dünya Savaşı’nda kritik bir rol üstlenen “Minesweeper” batığı fotoğrafıyla Martin Strmiska üçüncülüğü elde etti. Törene, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çanakkale protokolü katıldı. Seçilen eserler, uluslararası bir sergi ve dijital arşiv aracılığıyla dünya kamuoyuyla paylaşılacak, dolayısıyla Çanakkale’nin sualtı mirası gelecek nesillere kalıcı bir sanat ve bellek projesi olarak aktarılacak.

DÜNYACA ÜNLÜ FOTOĞRAFÇILARIN GÖRÜŞLERİ

Dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı Alex Dawson, etkinliğin organizasyon sürecini değerlendirerek, “Bu yarışmayı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte yaklaşık altı ayda organize ettik ve bu etkinliği inşa ettik. Hazırlıklardan bu akşam gördüğüm kadarıyla, yaptığımız işin kısa süreye rağmen oldukça iyi olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Diğer jüri üyesi Pete Mesley de, “Burada olmak büyük bir onur ve biliyorsunuz bu, insanların buraya getirip sahip olduğumuz güzel kaynakların tadını nasıl çıkarabileceğimizi düşündüğü için iyi organize edilmiş bir operasyon.” ifadelerini kullandı.

ANILARIN GÜN YÜZÜNE ÇIKMASI

Sualtı fotoğraf sanatçısı Ateş Evirgen, “Çanakkale Savaşları, dünya savaş tarihi için çok önemli savaşlar. Bunların gizli kalmış tanıkları aslında derinlerde yaşıyor.” diyerek yarışmanın önemine vurgu yaptı. İsmail Kaşdemir, Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nın, Çanakkale’yi dünya üzerindeki en önemli dalış merkezlerinden biri haline getirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

ÇANAKKALE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından sualtı kültürel mirasının korunması ve tanıtılması amacıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası’nda “Anı Dalışı” etkinliği gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterirken, bu etkinlik gençlerin sualtı dünyasını keşfetmeleri için bir fırsat sundu. İsmail Kaşdemir, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Çanakkale’de 400 kişi hayatında ilk defa bir dalış tecrübe edecek.” dedi. Katılımcılar, dalış yapacak olmaktan mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade etti.