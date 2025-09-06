İlk Sualtı Fotoğraf Yarışması’nda Ödüller Verildi

YARIŞMADA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’nda gerçekleştirilen Uluslararası Sualtı Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde, dünyanın farklı bölgelerinden gelen fotoğrafçılar, Çanakkale sularındaki savaş batıklarını belgeleyen eserleriyle ödüllendirildi. Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Sualtı Scooter üreticisi SUEX’in desteğiyle düzenlenen etkinliğe, 9 ülkeden toplam 18 prestijli sualtı fotoğrafçısı katıldı. Dünyaca tanınan sualtı fotoğrafçıları Alex Dawson, Pete Mesley ve Ateş Evirgen gibi isimlerden oluşan jüri, yarışmaya sunulan fotoğrafları değerlendirdi.

ÖDÜL SAHİPLERİ VE JÜRİMES FİKİRLERİ

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması”nı, Seddülbahir açıklarındaki 85 metre derinlikte bulunan “SS Carthage” batığı fotoğrafıyla Przemyslaw Zyber kazandı. Zyber’e ödülünü, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir takdim etti. “Lundy” batığı fotoğrafıyla Maxime Cheminade ikinci olurken, 1. Dünya Savaşı’nda önemli bir rol üstlenen “Minesweeper” batığı ile Martin Strmiska üçüncülüğü elde etti. Ödül törenine, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün ve Çanakkale’nin diğer protokol üyeleri katıldı. Seçilen eserler, uluslararası bir sergi ve dijital arşiv aracılığıyla dünya ile paylaşılacak.

HEYECANLI KONUŞMALAR VE İYİ ORGANİZASYON

Dünyaca ünlü sualtı fotoğrafçısı İsveçli Alex Dawson, etkinliğin planlamasını Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile birlikte altı ayda yaptıklarını ifade ederek, “Bu akşam gördüğüm kadarıyla yaptığımız işin kısa süreye rağmen oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. İnsanların burada ömür boyu dostluklar edindiğini biliyorum” dedi. Jüri üyesi ve sualtı fotoğrafçısı Yeni Zelandalı Pete Mesley ise, “Burada olmak büyük bir onur. Geçmişi hatırlamak önemli,” ifadesinde bulundu. Sualtı fotoğraf sanatçısı Ateş Evirgen, yarışmanın, bilinmeyen batıkları gün yüzüne çıkarmak için çok önemli olduğunu söyledi.

ANI DALIŞI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından sualtı kültürel mirasının korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Anadolu Hamidiye Tabyası Dalış Noktası’nda “Anı Dalışı” etkinliği yapıldı. Bu etkinlikte katılımcılar, sualtı dünyasını keşfetti. Katılımcılara, Çanakkale’nin sular altındaki tarihi mirası tanıtarak bu mirasın değerini içselleştirme fırsatı sunuldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, festivale katılımın yoğun olduğunu ve hedeflerinin Türkiye’yi dalışın merkezi yapmak olduğunu belirtti.

Katılımcılar ise ilk defa dalış yapacak olmanın heyecanını yaşarken, bu tür etkinliklerin Çanakkale için büyük önem taşıdığını vurguladı.