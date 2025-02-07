İlk Tamamen Türk Yapımı Metro Hattı Açıldı

Ulaşımda Milli İnovasyon

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Gebze OSB-Darıca Metro hattımız, inşasını yapan yüklenicisinden hat üzerinde çalışacak araçlarına ve sinyalizasyon sistemine kadar tamamen milli şirketimiz eliyle, her şeyiyle Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü olarak inşa edilen ilk metro hattımız. Bu özelliğiyle ‘Türkiye Yüzyılı’nda metro hattı inşaatlarında artık yeni bir dönem başladığının da en güzel kanıtıdır” dedi. Kocaeli ziyaretleri kapsamında ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası’nda yerel yöneticilerle bir araya gelerek İl Koordinasyon Toplantısı’na katılan Uraloğlu, Gebze ilçesindeki kontrol merkezi ve depo sahasında düzenlenen Gebze-Darıca Metro Hattı Test Sürüşü Programı’na da katıldı.

Kent İçi Raylı Sistem Uzunluğu Artıyor

Uraloğlu, “Yapım çalışmalarına devam ettiğimiz Gebze OSB-Darıca Raylı Sistem Hattımızda kullanılacak araçlarımızın hattımızla olan entegrasyon test çalışmalarını yerinde incelemek üzere bir araya geldik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik probleminin çözümü için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdik” şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye genelinde tamamlayarak hizmete sundukları kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye ulaştığını aktaran Bakan Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Hattı’nın da dahil olduğu Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 73,4 kilometre kent içi raylı sistem hattının yapımının devam ettiğini belirtti.

Proje İlerleme Oranı Yüzde 86

Kocaeli’ye yönelik yatırımlara da dikkat çeken Uraloğlu, “Şu an yapım çalışmalarına süratle devam ettiğimiz 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil Hattımızı çift hat olarak inşa ediyoruz. Tasarım hızı, 90 kilometre olan hattımız 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Ayrıca hattımızdaki tüm çalışmaları 2026 yılının ikinci yarısında tamamlayarak Kocaeli’mizin, bölgemizin hizmetine sunacağız. Bu proje Kocaeli ve ülkemiz adına oldukça önemli bir proje” dedi. Projenin ilerleme oranının yaklaşık yüzde 86 olduğunu da vurguladı.

Yerli Üretimde Güncel Rakamlar

Bakan Uraloğlu, “Darıca Sahil-Darıca Cumhuriyet Meydanı İstasyonu arası Hat 2’de, Stadyum-Akse Sapağı İstasyonları arası Hat-1 ve Hat 2’de toplam 2 bin 654 metre hat işlerine en kısa sürede başlıyoruz. 28 adet aracımızın ihalesini 2020 yılında gerçekleştirdik. Trenlerimizi yüzde 60 yerlilik şartıyla, modern teknolojiye uygun olarak tasarladık ve araçların tamamını teslim aldık. Hatta bu araçlarımızın yüzde 63’lük yerlilik oranıyla üretildiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu. İnşaat kapsamındaki yürüyen merdivenler, asansörler ve diğer sistemlerin de yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla tesis edildiğini aktardı.

Milli ve Yerli Hedefler

Uraloğlu, “Artık metro hatlarımız yapım aşamasından elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar üstünde çalışacak araçlarla birlikte her şeyimiz milli ve yerli olacak. Yarın Sakarya’daki TÜRASAŞ tesislerinde 225 kilometre hıza sahip ilk yerli ve milli elektrikli hızlı tren setimizin gövde kaynak törenini gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli tren setlerimiz, metro hattımızda ve diğer ana hatlarımızda ülkemiz için önemli kazanımlar sağlıyor. Ne kadar çok yerli üretim olursa, o kadar bağımsız ve güçlü bir ülke olacağız” ifadelerini kullandı.