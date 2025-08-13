İlk Teklif Sendikaların Taleplerinin Altında Kaldı. Kamu Çalışanları İçin Zam Beklentisi Düşük. Hükümet Refah Payı Sunmuyor. Sendikal Talepler Sürdürülmeli, Çözülmeli. Ekonomi Yönetimi Kılıcıyla Kemer Sıkıyor. Geçim Sorunu Ön Planda Bulunuyor

İLK TEKLİF SENDİKALARA GÖRE YETERSİZ KALDI

İlk teklif, sendikaların yüzde 88 bandındaki beklentilerinin oldukça altında kaldı. Gıda, konut ve eğitim harcamalarındaki artışlar, alım gücünü belirleyen temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 4 milyon kamu çalışanı ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren zam müzakerelerinde, hükümetin sunduğu ilk teklif, sendikaların beklentilerini karşılamıyor. Türkiye’de milyonlarca çalışan, enflasyon ve artan yaşam maliyetleri karşısında eriyen ücretlerinin düzeltilmesini talep ederken hükümet, uyguladığı kemer sıkma politikaları çerçevesinde zam oranlarını düşük tutmaya devam ediyor. Bu yıl net asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirleyen ve temmuzda enflasyon farkı güncellemesi yapmayan hükümet, 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren en büyük zam pazarlığında, 2026 için yüzde 10+6’lık bir ilk teklif sunuyor.

PAZARLIKLARDA SENDİKA BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Yetkili konfederasyon Memur Sen’in 2026 yılı için zam talebi toplamda yüzde 88’i buluyor. Pazarlık, toplam 11 hizmet kolunda ve kamu görevlilerinin geneli için yürütülüyor. Memur-Sen, 10 hizmet kolunda, Türkiye Kamu-Sen ise 1 hizmet kolunda masada yer alıyor. Kamu-Sen de, 2026 yılı için ortalama yüzde 88,6 zam talep etmişti. Ağustos başında 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2026 toplu sözleşme protokolü, sendikaların taleplerinin yalnızca yüzde 30’unu karşılamıştı.

TEKLİFTE REFAH PAYI YER ALMIYOR

Hükümetin teklifine göre, kamu işveren heyetinin masaya getirdiği pakket iki dönemde zam öngörüyor. 2026’nın ilk yarısında yüzde 10, ikinci yarısında yüzde 6; 2027’nin her iki yarısında ise yüzde 4’er artış planlanıyor. Ancak teklifte refah payı ya da taban aylığa seyyanen artış söz konusu değil. Görüşmelerde bir uzlaşma sağlanamazsa dosya Kamu Görevlileri Hakem Heyetine gidecek ve bu heyetin kararı toplu sözleşme hükmünde uygulanacak.

ENFLASYON VERİLERİ GIDA VE TEMEL HARCAMALARDA YÜKSEK

Resmi verilere göre yıllık TÜFE oranı yüzde 33’ün üzerinde iken, gıda harcama grubundaki enflasyon yüzde 28, konut harcama grubunda yüzde 62, sağlıkta yüzde 37 ve eğitimde yüzde 75 seviyelerine ulaşıyor. TÜRK-İŞ’in Temmuz 2025 araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 413 TL, yoksulluk sınırı ise 86 bin 36 TL olarak belirleniyor. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 33 bin 982 TL olarak hesaplanıyor. Bu veriler, sendikaların taleplerinin güçlenmesine neden oluyor, çünkü hükümetin önerdiği yüzde 10+6 paketinin alım gücünü ne ölçüde koruyacağı oldukça tartışmalı bir hale geliyor.

MEMUR-SEN’DEN YENİ TALEPLER

Yetkili sendika Memur-Sen, 2026 yılı için 10 bin lira taban aylığa zam yapılmasını, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 oransal zam talep ediyor. 2027 için ise 7 bin 500 lira taban aylığa zam ve ilk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için yüzde 15 zam istiyor. Böylece 2026 için toplamda yüzde 88, 2027 için yüzde 47 oranında zam talep edilmiş olurken, ayrıca enflasyon farkının dönemsel artışı geçtiği aydan itibaren iki puan artırımlı olarak ödenmesi talep ediliyor.

KESK’İN ANKET SONUÇLARI VE GEÇİM SORUNU

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, hükümetin teklifinin “sefalet, yoksulluk ve güvencesizlik” olduğunu belirtti. KESK’in 76 ilden 4 bin 778 kamu emekçisiyle yaptığı anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 43’ü evin geçimini tek başına sağladığını belirtmiştir. Ayrıca, katılımcıların yüzde 69’u yetkili sendikaların yeterince rol üstlenmediği düşüncesinde iken, yüzde 98’i daha önceki toplu iş sözleşmesi süreçlerinin kamu emekçileri lehine sonuçlanmadığını düşünüyor.

GÖRÜŞMELERDEN BEKLENTİLER

Tarafların kısa bir süre içinde yeni güncellemeleri duyurması bekleniyor. Hükümet tarafından refah payı veya taban artışı içeren bir güncelleme gelip gelmeyeceği ile sendikaların eylem takvimi ve Hakem Heyeti sürecinin başlayıp başlamayacağı, önümüzdeki günlerde belirlenecek. Masadan çıkacak olan sonuç, milyonlarca memur ve emeklinin gelirini doğrudan etkileyecek.