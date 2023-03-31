İlk TOGG Erdoğan’a teslim edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG hakkında açıklama yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil TOGG’un ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edileceğini duyurdu.

Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullanacağı Togg’un teslim edileceğini açıkladı. Varank, “Onun ardından Aliyev’den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı’nın sonuç töreninde konuştu.

Varank, “Togg’da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz” dedi.

Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.