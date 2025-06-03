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İlk Turda Adaylar Yeterli Oy Alamadı

OYLAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TBMM Başkanlığı için gerçekleştirilen ilk tur oylaması sonuçlandı ancak hiçbir aday yeterli oy almayı başaramadı. Genel Kurul’da yapılan oylama süreci, beş milletvekilinin başkanlık adaylığı için başvurduğu bir ortamda gerçekleşti. İlk tur oylamasında tüm adaylar, başkanlık için gerekli olan yeterli oyu elde edemedi. Bu nedenle ikinci tur oylamaya geçildi.

İKİNCİ TUR OYLAMASI HEDEFLERİ

Başkanlık seçiminde her adayın, TBMM Başkanlığı için gereken 3’te 2 çoğunluğu ilk turda sağlaması bekleniyordu. Şimdi ise üçüncü turda salt çoğunluğun elde edilmesi talep ediliyor. Adayların aldığı oy sayısına ilişkin detaylar ilerleyen saatlerde paylaşılacak.ayarlarla devam edilecek.

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