İlk Yardım Bilgisi, Hayat Kurtarır

112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİ BOĞULMA VAKALARINA HAZIR

Trabzon’da acil durumlarda hastalara ulaşabilmek için hızlı bir şekilde hareket eden 112 Acil Sağlık İstasyonu personeli, boğulma vakalarına karşı uygulamalı eğitimlerle sürekli göreve hazır durumda bekliyor. Yapılan açıklamalara göre, sağlık hizmetlerinin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kent genelinde 45 noktada bulunan acil sağlık istasyonlarında toplamda 669 personel görev yapıyor. Hava ambulansı ve 70 kara ambulansı ile hizmet veren sağlık çalışanları, vakalara daha hızlı müdahalelerde bulunmak için yoğun çaba harcıyor. 2020-2025 yılları arasında 247 boğulma vakası ile karşılaşan ekipler, eğitimlerle teçhizatlarını güçlendiriyor.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLERİ SÜRDÜRÜYORLAR

Sürekli hazırda bekleyen ekipler, boğulma vakalarına en hızlı şekilde müdahale edebilme becerilerini artırmak için hem teorik hem de uygulamalı eğitimler gerçekleştiriyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimlerde, ekipler denizdeki dalgalar ve akıntılara karşı boğulma tehlikesi yaşayabilecek bireylere hızlı müdahale senaryoları üzerinde çalışıyor. Ayrıca, ileri yaşam desteğine yönelik uygulamalı pratik bilgiler alarak gerçeği aratmayan tatbikatlarla olası vakalara hazırlık yapıyorlar. 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların ardından harekete geçen ekipler, ambulanslarla en kısa sürede olay yerine ulaşmaya çalışıyor.

İLK YARDIM BİLGİSİ HAYAT KURTARAN UNSURDUR

İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde görevli Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Bilgin, 2020-2025 yılları arasında ekiplerin 240, bu yıl içinde ise 7 boğulma vakasına müdahale ettiğini ifade ediyor. Mevsimsel koşullara göre düzenledikleri tatbikatlar hakkında bilgi veren Bilgin, “Yaz mevsimi yaklaşırken en çok karşılaştığımız olaylar suda boğulmalar. Bu yüzden ekiplerimize sürekli tatbikatlar düzenliyoruz” diyor. Bilgin, ayrıca insanların ilk yardım bilgisine sahip olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “İlk yardım bilen biri varsa, vakayı güvenle hayatta tutabilir. Böylece bizim müdahale edebilme şansımız artıyor” şeklinde ekliyor.

TATBİKATLARIN ÖNEMİ

Bilgin, 112 komuta merkezinin insanlara yönlendirme yaptığını belirterek, “Ekiplerimiz en kısa sürede olay yerine ulaşacak. Geldiklerinde profesyonel olarak ileri yaşam desteğine başlıyoruz” diyor. Ayrıca, denize girilecek noktalar hakkında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Bilgin, “Cankurtaran olmadan o alanda denize girmemelidirler, çünkü Karadeniz’in özellikleri farklı. Yüzme bilmeyenlerin denize girmesi tavsiye edilmiyor” diye konuşuyor. Amacının ekipleri sürekli olarak hazırlıklı tutmak olduğunu söyleyen Bilgin, tatbikatlar sayesinde ekiplerin her daim teyakkuzda olduğunu belirtiyor.

EĞİTİMLER GÜÇLENDİRİYOR

Acil Tıp Teknisyeni Selami Aksu, vaka eğitimlerinin önemine dikkat çekerek, “Birçok eğitimimiz mevcut. Bu eğitimler bizim için çok önemli çünkü sık karşılaştığımız durumlar değil. Kendimizi zinde tutmak için her zaman tatbikat yaparak gerçeğini aratmayacak şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz” diyor. Aksu, hastalara ileri yaşam desteği uyguladıklarını belirterek, “Yapılan ilk yardımlar ve kalp masajları gibi uygulamalar, hastanın hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. İleri yaşam desteğinin kalitesi bu sayede artıyor” şeklinde açıklamada bulunuyor.