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İlkadım’da 2 Milyon Kaçak Makaron Yakalandı

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 2 milyon 260 bin kaçak makaron ele geçirildi ve bu kapsamda iki zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, bu operasyonu yürütmek için kapsamlı bir çalışma başlattı.

ARACIN DURDURULMASI

İlkadım ilçesinde izlenen bir minibüs durduruldu ve bu araçta yapılan detaylı aramada, tam olarak 2 milyon 260 bin kaçak makaron bulundu. Operasyonun sonunda yakalanan iki şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

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