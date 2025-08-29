Haberler

İlkadım’da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi

SAMSUN’DA YAPILAN OPERASYON

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 48 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Ekipler, İlkadım’daki bir adrese operasyon düzenleyerek geniş bir arama yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada, 38 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ve ayrıca bir otomatik sigara sarma makinesi bulundu. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

