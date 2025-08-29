İlkadım’da 48 Bin Makaron Ele Geçirildi

SAMSUN’DA YAPILAN OPERASYON

Samsun’un İlkadım ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 48 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Ekipler, İlkadım’daki bir adrese operasyon düzenleyerek geniş bir arama yaptı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Gerçekleştirilen aramada, 38 bin bandrolsüz doldurulmuş makaron, 10 bin boş makaron ve ayrıca bir otomatik sigara sarma makinesi bulundu. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.