İlkadım’da İzin Olmadan Girdiler

DAHA ÖNCE OKULDA EĞİTİM GÖRMÜŞLERDİ

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde okula izinsiz girdiği belirtilen iki kişi, kendilerini dışarı çıkarmaya çalışan öğretmen Umut Deniz Mert’i darbetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin bulunması için çalışmalar başlatıldı. Olay, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi’ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Öğrenciler, M.C. (16) ve A.E. (16) isimli kişilerin okulun öğrencisi olmadığını fark edip durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’e bildirdi.

TARTIŞAMA VE DARBEDİLMESİ

Öğretmen ile öğrencilerin dışarıya çıkması konusunda tartışma yaşandı. M.C. ve A.E., öğretmeni darbettikten sonra okuldan kaçtı. M.C.’nin elinde bir bıçak olduğu iddia edildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan öğretmen, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ SORUNLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Ayrıca, daha önce bu okulda eğitim alan M.C.’nin, bir yıl sonunda okulu bırakmış olduğu ve beş ay önce aynı okulda bir kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için titiz bir çalışma yürütüyor.