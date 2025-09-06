Haberler

İlkadım’da Motosiklet Kazası Oldu

MOTOSİKLET KAZASI AĞIR YARALANMAYA NEDEN OLDU

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Murat A. (31) tarafından kullanılan 55 AOL 257 plakalı motosiklet, Karadeniz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Murat A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı.

