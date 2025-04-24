İlkadım’da Öğretmene Darbede Bulunuldu

ÖĞRETMEN DARBEDİLDİ

Samsun’un merkez İlkadım ilçesindeki Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde daha önce bir öğrenciyi bıçakla yaralayan genç, bu kez okulda öğretmeni darbetti. Edinilen bilgilere göre, okulda öğrenci olmayan M.F.C. (17) ve A.E.K (16) isimli iki şahsı gören öğrenciler, durumu nöbetçi öğretmen Umut Deniz Mert’e (52) iletti. Mert, söz konusu iki kişiyi okuldan çıkarmaya çalışırken, taraflar arasında bir tartışma çıktı.

DURUM POLİSE İHBAREDİLDİ

Tartışmanın ardından M.F.C, nöbetçi öğretmen Mert’i darbetti ve ardından arkadaşıyla birlikte okuldan kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan öğretmenin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. M.F.C’nin daha önce Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde bir yıl eğitim aldıktan sonra okulu bıraktığı, yaklaşık 5 ay önce aynı okulun bahçesinde bir öğrenciyi bıçakla yaraladığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan M.F.C. ve A.E.K, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.