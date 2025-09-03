Haberler

İlkadım’da Operasyon: 1317 Hap Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU SONUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda 1317 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler, operasyon sırasında bir kişiyi gözaltına aldı.

JANDARMA EKİPLERİ İŞ BAŞINDA

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Arama yapan ekipler, 1317 sentetik ecza hapı ile birlikte ruhsatsız bir kuru sıkı tabanca da buldu.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonucunda S.C.T. (17) isimli şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Elde edilen maddelerle ilgili soruşturma devam ediyor.

Kamışlı’nın Vefatı, Derin Üzüntü Yarattı

Adana'da 94 yaşında hayata veda eden iş insanı Fethi Kamışlı'nın cenaze töreni gerçekleştirildi. Kamışlı'nın vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.
Oğuz Kürşat Onay, Çocukları Kurtardı

Erzincan'da bir sürücü el frenini çekmeyi unuttu; hareket eden araç, oyun oynayan çocuklara yaklaştı. Ancak ilkokul müdürü duruma müdahale ederek aracı durdurdu.

