İlkadım’da Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

OPERASYONUN DETAYLARI

Samsun’un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Bu operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bir apartmanın bodrum katında yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 52 fişek ve 74 sentetik ecza hap bulundu. Olayla ilgisi olan diğer şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen başka bir uygulamada, durumu şüpheli görülen S.Ç. üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tüfek ve ruhsatsız tabanca tespit edildi. Şüpheli, emniyete götürüldü.