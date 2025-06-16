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İlkadım’da Trafikte Motosiklet Olayı Yaşandı

OLAYIN BAŞLANGICI

Samsun’un İlkadım ilçesinde, trafikte yaşanan bir tartışma motosiklet sürücüsünün otomobilin kapısına vurmasıyla sonuçlandı. Bu anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşak bölgesinde gerçekleşti.

TARTIŞMANIN NEDENİ

Edinilen bilgilere göre, motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma başladı ve bu gerginlik zamanla arttı. Sözlü tartışmanın dozunun artmasıyla motosiklet sürücüsü sinirlerine hakim olamayarak otomobilin yanına yaklaştı, sürücüye bağırdı ve aracın kapısına sert bir şekilde vurdu.

GERİLİMİN SONUCU

Kısa sürede yaşanan bu gerilim, her iki tarafın olay yerinden ayrılmasıyla sona erdi. Olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve dikkatli sürücülerin trafikteki davranışlarını bir kez daha sorgulamalarına sebep oldu.

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