İlkadım İlkokulu’ndan UNICEF’e Mektup

ÖĞRENCİLERDEN SAVAŞ MAĞDURU ÇOCUKLARA DESTEK

Samsun İlkadım İlkokulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda savaşlardan etkilenen çocuklara destek vermek amacıyla UNICEF’e toplam 55 mektup gönderdi. Öğrenciler, “Savaş bitsin, çocuklar özgürce oyun oynasın” mesajını iletti. Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği bu özel gün, Samsun’da önemli bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. İlkadım İlkokulu öğrencileri, “Çocuk Hakları Yaşatır” sloganı ile başlattıkları proje sayesinde savaş mağduru yaşıtları için harekete geçti.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARI

Minik öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte UNICEF Türkiye Temsilciliği’ne yönelik toplam 55 mektup yazdı. Mektuplarda, savaş mağduru çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekildi. “Kan ve gözyaşı son bulsun, çocuklar okula gitsin, sokaklarda özgürce oynasın” çağrısı yapıldı. Öğrencilerin kaleme aldığı ifadeler arasında, “Kırık kalemlerle yarım kalan resimler, oynanmamış oyuncaklarla dolu odalar, kan bulaşmış elbiseler, teki kaybolmuş ayakkabılarla dolu sokaklar, ağlayan anneler ve çocukların acıları bitsin artık” yer aldı.

EVRENSEL KARDEŞLİK BİLİNCİ

İlkadım İlkokulu yönetimi, projenin amacını şu sözlerle belirtti: “23 Nisan’ın ruhuna uygun olarak çocuklarımızda evrensel kardeşlik bilinci oluşturmak istedik. Onlara haklarını savunmayı ve merhameti öğretirken, dünya çocuklarına da umut olmayı hedefledik.” Projeye katılan öğrenciler, “Filistinli arkadaşlarımızın sesini duyurmaktan gurur duyuyoruz” diyerek duygularını aktardı.

BARIŞ MESAJLARI GÖNDERİLDİ

Gönderilen mektuplarda, uluslararası kurumlara ve devlet liderlerine çocuk hakları ihlallerine karşı acil önlem alma çağrısı yapıldı. Öğrenciler, “Bir çocuğun gözyaşı, tüm insanlığın utancıdır ve bir çocuğun gülüşü dünyanın en masum duasıdır. 23 Nisan’da biz güldük ama onlar ağlıyor. Lütfen bu adaletsizliği durdurun” sözleriyle barış mesajlarını etkili bir şekilde ifade etti. İlkadım İlkokulu’nun bu anlamlı girişimi, sosyal medyada da geniş yankı buldu.