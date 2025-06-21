İlkadım’ın Esnafları Öğrencilerden Şikayetçi

ÖĞRENCİLERİN DAVRANIŞLARI ESNAFI RAHATSIZ EDİYOR

Samsun’un İlkadım ilçesinde yer alan İlkadım Meslek Eğitim Merkezi (MESEM), çevresindeki esnaftan gelen yoğun şikayetlerle gündeme geliyor. Okulun bulunduğu Afitap Sokak’taki esnaflar, öğrencilerin iş yerleri önünde kalabalık oluşturup hem görüntü hem de gürültü kirliliğine neden olduklarını belirterek, okulun başka bir yere taşınmasını talep ediyor. Yüzlerce öğrenciyi barındıran bu meslek eğitim merkezi, çevresindeki esnafların hayatını zorlaştırıyor. Özellikle okul saatlerinde, öğrencilerin sıkça dükkânların önünde oturduğunu söyleyen esnaflar, bu durumun hem görüntü kirliliği yarattığını hem de alışveriş yapmak için gelen müşterilerin rahatsız olduğunu ifade ediyor. Teneffüs saatlerinde yaşanan kalabalık, gürültü seviyesini artırırken, bazı öğrencilerin kavga etmesi de durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

İŞYERLERİNE ZARAR VERİYOR

Afitap Sokağı esnaflarından Adil Mercan, “Burada 2 tane işyerim var. Burayla ilgili bir yatırım yaptık. Genel esnafın meslek eğitim merkezi ile ilgili çok büyük sıkıntıları var. Bu çocuklar buraya geldi geleli, sokağımızda kavgası, gürültüsü, argo konuşması, çöpü, pisliği oluyor. Burada bir düzenimiz kalmadı. Burası keşmekeş bir haldedir. Kadınlar sokağa giremez bir hale geldi. Müşterilerimizi ürküttü ve kaçırdı. Öğrencileri komple sokağın ortasında. Çöplerini sokağa atıyorlar. Mağazalarımızın önlerinde durdukları zaman içeriye müşteri giremiyor. Dışardan gelen serbest bir şekilde kurumların içine giriyor. Öğrencilerin bir bahçesi olmadığı için başıboş şekilde sokakta dolanıyorlar. Bizler bu durumdan şikayetçiyiz” şeklinde konuştu.

HIZLI ÇÖZÜM GEREKİYOR

Diğer bir esnaf Sacit Yetkin, “Öğrenciler burada mağaza önlerinde duruyor. Birbirleriyle küfürlü konuşuyorlar. Müşterimiz bu durumdan rahatsız oluyor. Müşteriyle konuşurken kapıyı kapatıyoruz. Bunun kızı erkeği yok. Milli Eğitim için bu durum üzücü bir olay. Çarşı göbeğinde okulun bahçesi yok. Öğrencilerin durabileceği bir alan yok. Bir araba gelse birine çarpsa bunun hesabını kim verecek. Gençler dinamik oldukları için yolun ortasında birbiriyle koşuşturuyorlar. Burası artık bizi bezdirdi. İlgililerin çok acil buraya çözüm üretmeleri lazım” dedi.

Esnaf Önder Önder ise, “Ben 35 yıllık esnafım. Buradaki MESEM’deki çocuklar hepimizin çocuğu. Buradaki çocuklara buradaki alan yetmiyor. Sosyalleşmeleri için alan lazım. Bu öğrencilerin motosikletleri, birbirleri ile olan kavgaları ve bütün esnafların mağazaların ön taraflarına geldiklerinden dolayı burada esnafla karşı karşıya kalıyorlar. Bu okulun burada olmaması lazım. Şehrin biraz daha dışarında, daha geniş bir alanda, çocukların enerjilerini atacakları bir alan olması lazım. İlgililerin çok acil buraya çözüm üretmeleri lazım” ifadelerini kullandı.