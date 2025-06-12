İlkadım Kent Konseyi Toplantısında Yeşilay Yer Aldı

YEŞİLAY’IN KATILIMIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Bu önemli buluşmaya Yeşilay Samsun Şubesi de katılım sağladı, böylelikle sağlık ve bilinçlendirme konularında önemli adımlar atılması planlandı.

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ ARTACAK

Toplantıda konuşan Yeşilay Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aktürk, Kent Konseyi’nin desteğiyle toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Genç neslin zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Aktürk, “Toplum sağlığı hepimizin sorumluluğudur. Özellikle gençlerimizi sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi tehditlerden korumak adına İlkadım ilçemizde Kent Konseyi ve Yeşilay ile yapacağınız çalışmalar önem taşıyor. Halkımızı bilinçlendirmeye yönelik bu tür iş birliklerini gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.