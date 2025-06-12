Haberler

İlkadım Kent Konseyi Toplantısında Yeşilay Yer Aldı

YEŞİLAY’IN KATILIMIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

İlkadım Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, İlkadım Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Bu önemli buluşmaya Yeşilay Samsun Şubesi de katılım sağladı, böylelikle sağlık ve bilinçlendirme konularında önemli adımlar atılması planlandı.

SAĞLIKLI YAŞAM BİLİNCİ ARTACAK

Toplantıda konuşan Yeşilay Samsun Şube Yönetim Kurulu Üyesi Metin Aktürk, Kent Konseyi’nin desteğiyle toplumda sağlıklı yaşam bilincinin artmasının mümkün olduğuna dikkat çekti. Genç neslin zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Aktürk, “Toplum sağlığı hepimizin sorumluluğudur. Özellikle gençlerimizi sigara, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığı gibi tehditlerden korumak adına İlkadım ilçemizde Kent Konseyi ve Yeşilay ile yapacağınız çalışmalar önem taşıyor. Halkımızı bilinçlendirmeye yönelik bu tür iş birliklerini gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Yabancı Uyruklu Şahıslar Yakalandı

Bursa'da, yabancı uyruklulara konaklama hizmeti sunan iki kişi gözaltına alındı. Ayrıca yedi kaçak göçmen de kimlik tespiti için ilgili birimlere yönlendirildi.
Haberler

Türk Kızılay 157. Yılını Kutladı

Türk Kızılay, 157. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi'ni kırmızı ışıklarla süsleyerek kutlama gerçekleştirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.