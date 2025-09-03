İlkay Gündoğan, Duygusal Veda Mesajı Gönderdi

DUYGUSAL VEDA

İlkay Gündoğan, Manchester City’den Galatasaray’a transfer olarak önemli bir adım attı. 34 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Manchester City taraftarlarına duygusal bir mesajla veda etti. Sosyal medya üzerinden takipçileriyle bu anı paylaşan Gündoğan, “Futbol oynamayı hala çok seviyorum ve bunu mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmek istiyorum. Artık 35 yaşına yaklaşsam da kendimi çok iyi hissediyorum ve üst seviyede futbol oynayabileceğime inanıyorum” şeklinde bir ifade kullandı.

ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Gündoğan, Galatasaray’a katılmanın çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini belirterek, “Artık çocukluğumun takımı için, benim için çok anlamlı olan bir ülkede oynayacağım” dedi. Galatasaray ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan tecrübeli oyuncu, imza sonrası gençlik yıllarına ait Galatasaray şapkasıyla bir fotoğrafını paylaştı. Kulüp, Gündoğan’ın net 4,5 milyon Euro maaş alacağını açıkladı.

BAŞARILAR VE TEŞEKKÜRLER

Manchester City’de 8 yıl forma giyen Gündoğan, bu süreçte 5 Premier Lig şampiyonluğu ve 2023 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Kulübe ve teknik direktör Pep Guardiola’ya da teşekkür eden Gündoğan, “Bu kulüp ve şehir her zaman özel bir yere sahip olacak” dedi. Galatasaray ise 18 Eylül’de Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile, 28 Ocak 2026’da eski takımı Manchester City ile karşılaşacak.