İlkay Gündoğan, Futboldaki Parlayan Yıldız

İlkay Gündoğan’IN FUTBOL SERÜVENİ

Futbol dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan İlkay Gündoğan, hem sahadaki başarısı hem de kökeniyle dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyerine Almanya’da başlayan Gündoğan, profesyonel futbol yaşamında pek çok önemli başarıya imza atarak adını dünya futboluna yazdırıyor. Peki, İlkay Gündoğan kimdir ve nerede oynuyor? İşte detaylar.

DOĞUM VE İLK YILLAR

İlkay Gündoğan, 24 Ekim 1990 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. Türk kökenli bir ailenin çocuğu olan Gündoğan’ın dedesi, Balıkesir’den Almanya’ya göç eden bir maden işçisi. Futbola küçük yaşlarda başlayan İlkay, altyapı eğitimini SV Gelsenkirchen-Hessler 06 ve Schalke 04 gibi kulüplerde aldı. Profesyonel kariyerine VfL Bochum altyapısında başlayarak, kısa sürede 1. FC Nürnberg formasıyla göz önüne çıkmaya başladı.

BUNDESLİGA’DAN PREMIER LİG’E

Bundesliga’daki performansıyla 2011 yılında Borussia Dortmund’a transfer olan İlkay Gündoğan, burada hem lig hem de kupa şampiyonlukları yaşamış. Özellikle 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde attığı gol hâlâ hafızalarda yer buluyor. 2016 yılında Premier League devi Manchester City’ye katılan Gündoğan, burada kaptanlık yaptı ve beş Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazandı. 2022-23 sezonundaki kıta üçlemesi, onun kariyerindeki en yüksek başarılarından biri oldu. 2023 yılında İspanyol devi Barcelona’ya transfer olan Gündoğan, futbol kariyerine burada devam ediyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE KİŞİSEL YAŞAM

İlkay Gündoğan’ın milli takım kariyeri de en az kulüp kariyeri kadar etkileyici. Almanya U18, U19, U20 ve U21 takımlarında forma giydikten sonra 2011 yılında Almanya A Milli Takımı’nda ilk maçına çıktı. Gündoğan, 2012 ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonaları ile 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası kadrolarında yer aldı. 19 Ağustos 2024 tarihinde milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. 2022 yılında Sara Arfaoui ile evlenen Gündoğan’ın bir çocuğu bulunuyor. Ayrıca Türk millî voleybolcu Naz Aydemir ile de akrabalığı var.

Mayıs 2018’de Gündoğan, İngiltere ve Almanya doğumlu Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve Cenk Tosun ile birlikte Londra’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Gündoğan, Türk vatandaşı olmamasına rağmen Erdoğan’a “cumhurbaşkanım” ifadesiyle hitap ettiği için eleştirilere maruz kaldı. Bu durum Almanya’da siyasi tartışmalara yol açtı ve Gündoğan, oldukça tartışmalı bir süreç geçirdi. Olaydan haftalar sonra oynanan Suudi Arabistan maçında Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı.