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İlkay Gündoğan Galatasaray’a Transfer Olabilir

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GALATASARAY’IN İLKAY GÜNDOĞAN YATIRIMI

Galatasaray, geçmiş yıllardan beri kadrosuna katmayı amaçladığı deneyimli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ı takıma kazandırmaya yönelik adımlar atıyor. Takım, bu transfer sürecinde önemli gelişmeler yaşıyor. talkSPORT’ta yayımlanan habere göre; Manchester City, Gündoğan’ın Galatasaray’a gitmesi durumunda sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokmayacak ve oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe transferine müsaade edecek.

MANCHESTER CITY’İN PLANI

Aynı haberde, Manchester City’nin Almanya A Milli Takım formasını da giymiş olan İlkay Gündoğan’ı futbol kariyerinin sona ermesinin ardından teknik ekibine dahil etmeyi planladığı ifade edildi. İngiliz devinin, futbolcu kariyerini tamamladıktan sonra yıldız ismi kadrosunda görmek istediği bilgisi aktarıldı. Bu durum, Galatasaray’ın Gündoğan transferi için önemli bir fırsat yaratıyor.

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