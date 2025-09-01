İlkay Gündoğan Galatasaray’a Transfer Oldu

İLKAY GÜNDOĞAN TRANSFERİ TAMAMLANIYOR

Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı ekip Galatasaray ile anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun gece saatlerinde İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçerek ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Gündoğan’ın Türkiye’de hangi statüyle mücadele edeceği ise merak konusu oldu.

GALATASARAY’LA 2 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Deneyimli orta saha oyuncusuna yıllık 7 milyon euro garanti ücret ödenecek. Transferin ardından Gündoğan’ın İstanbul’a inişi için uçuş programı hazırlandı. Salı günü sabaha karşı şehre ulaşacak olan futbolcunun sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi imzaların atılması planlanıyor.

GÜNDOĞAN YERLİ STATÜSÜYLE OYNAYACAK

Bu sezon Manchester City formasıyla 4 maça çıkan İlkay Gündoğan, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımına katkı sağlamış durumda. Gündoğan, Süper Lig’de yerli statüsünde değerlendirilecek. Futbolcunun, Almanya Milli Takımı’nı 15 Haziran 2015 tarihinden önce seçmiş olması, mevcut kurallara göre onun yabancı kontenjanına girmesine engel oluyor.