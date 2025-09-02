İlkay Gündoğan, Galatasaray ile Anlaşma Sağladı

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN MANCHESTER CITY’YE VEDA

Galatasaray ile anlaşma sağlayan İlkay Gündoğan, Manchester City kulübüne ve taraftarlarına veda mesajı yayımladı. Birçok başarıya imza attığı ve şampiyonluklar yaşadığı Manchester City’ye veda eden Türk asıllı Alman futbolcu, İstanbul’a geldiği gün sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzaladı. Sosyal medya aracılığıyla eski kulübüne duygu dolu bir mesaj paylaşan İlkay, çocukluğunda desteklediği takımda yer almanın mutluluğunu aktardı.

BİRLİKTE GÜZEL NOSTALJİLER YAŞADI

34 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Ayrılma sebebim çok basit. Hala mümkün olduğunca sık futbol oynamak istiyorum. Çünkü bu en sevdiğim şey. Yakında 35 yaşıma gireceğim ama hala çok formda hissediyorum. Bir Şampiyonlar Ligi takımı için üst düzey performans sergilemeye devam edebileceğime gerçekten inanıyorum. Sadece bu değil; çocukluğumda tuttuğum takımda oynayacağım ve benim için çok büyük bir anlamı olan ülkede yaşayacağım” ifadelerine yer verdi.

HATIRALAR VE TEŞEKKÜR

İlkay, Manchester City’nin yeni bir döneme başladığına saygı duyduğunu da belirtti. “Bu harika kulübün benim için uzun yıllar boyunca yaptıklarını asla unutmayacağım. Burada geçirdiğim zamanın çoğu kesinlikle muhteşem ve inanılmaz derecede başarılıydı. Kulüp ve Manchester şehri kalbimde her zaman çok özel bir yere sahip olacak. Tüm takım arkadaşlarıma, başkanıma, perde arkasında çalışan herkese, tüm taraftarlara ve tabii ki bu muhteşem zamanı mümkün kılan Pep’e teşekkür etmek istiyorum. Şehirden büyük bir şükranla ayrılıyorum. Ailem adına teşekkür ederim,” dedi.

BAŞARILI BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTI

İlkay Gündoğan, Manchester City’de toplamda 358 maçta forma giyip 65 gol ve 47 asistlik bir performans sergileyerek büyük bir katkıda bulundu.