İlkay Gündoğan İstanbul’a geldi, mutluyuz

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL’A GELDİ

Galatasaray, transfer görüşmelerine başladığı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile anlaşmaya vardı. Bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’de bulunan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, özel uçakla İstanbul’a ulaştı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapan Gündoğan’ı sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

TRANSFER ONAYI VE HEYECAN

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İlkay Gündoğan, İstanbul’da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Benim için gurur verici bir gün. Çok heyecanlıyız. Burada olmaktan mutluyum. En kısa sürede takıma adapte olup, zevkli bir futbol oynamak istiyorum.” şeklinde konuştu. Diğer takımlardan transfer teklifleri aldığını belirten ilkay, “Benim, sıcak baktığım bir teklif yoktu. Galatasaray ile haziran başında görüşmelere başlamıştım. Biraz beklemem gerekiyordu. Çok şükür son günde transfer olduk. Galatasaray ailesinin bir parçası olacağız.” ifadelerini kullandı.

DOSTU İLE ARALARINDAKİ İLETİŞİM

Almanya Milli Futbol Takımı’ndan arkadaşı Leroy Sane ile iki hafta önce görüştüğünü dile getiren İlkay, “Son zamanlarda onunla konuşmadım. İyi tanışıyoruz. İyi de arkadaşız. Beraber iyi futbol oynayacağız.” dedi. Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile transferi üzerine de görüştüğünü belirten İlkay, “İki gün önce konuşmuştuk. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’A DÖNÜŞ

Çok gururlu hissettiğini aktaran İlkay, “Çok mutluyuz. Yuvamıza döndük. Galatasaray camiasının bir parçası olmak çok gurur verici. Bugünü çok bekledim. Beklemeye de değdi. Kavuştuk artık. Biraz sürdü ama mutluyuz. Formayı giyip, stada çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından taraftarlarla birlikte fotoğraf çektiren İlkay, kendisi için getirilen özel araçla havalimanından ayrıldı.