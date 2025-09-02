Gündem

İlkay Gündoğan, İstanbul’a ulaştı

GALATASARAY İLE İLKAY GÜNDOĞAN ANLAŞTI

Son olarak, Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katan Galatasaray, her konuda anlaştığı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a getirdi. İlkay Gündoğan, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 resmi maçta görev alan 34 yaşındaki futbolcu, 5 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN DUYGULARI

“Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün. Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz.” şeklinde açıklamalarda bulunan Gündoğan, Galatasaray ile olan bağını böyle ifade etti.

