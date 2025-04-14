İlkay Gündoğan Kötü Haber Verdi

İLKAY GÜNDOĞAN’DAN KÖTÜ HABER

Yeni sezonda Süper Lig’in önde gelen takımlarından Galatasaray’da forma giymesi beklenen yıldız futbolcu İlkay Gündoğan’dan sarı-kırmızılılar için olumsuz bir gelişme yaşandı. Manchester City’nin Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay’ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

SÖZLEŞMESİ 2026’DA SONA ERECEK

Guardiola, “İlkay Gündoğan’ın sözleşmesindeki opsiyon maddesi devreye girdi. Sözleşmesi 2026 Haziran’da sona erecek” şeklinde konuştu. Açıklamalarına devam eden Guardiola, “İlkay’ın bir yıl daha sözleşmesi var. Yazın ne olacağını bilmiyorum ama şu an, bir yıllık daha kontratı bulunuyor” dedi.