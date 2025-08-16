İlkay M., Selma M.’yi yaraladı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Ordu’da, 45 yaşındaki Selma M. eşi İlkay Mızrak tarafından el yapımı tabanca ile bacağından vurularak yaralandıktan sonra, İlkay Mızrak kendi başına ateş etti. Bu olay, 13 Ağustos’ta Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi’nde gerçekleşti. Bir süredir ayrı yaşayan çiftin, bulundukları dairede tartışmaya başladıkları iddia ediliyor.

TARTIŞMANIN SEBEPLERİ VE SIKINTILAR

İlkay Mızrak, tartışmanın ardından el yapımı tabancayla Selma M.’ye ateş ederek onu yaraladı ve sonrasında aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARIN DURUMU

İlkay Mızrak, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Selma M. ise Ordu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki, İlkay Mızrak doktorların tüm çabasına rağmen, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Çiftin uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi ve Selma M.’nin, kıyafetlerini almak için daireye geldiği belirtildi. Olay esnasında çiftin iki çocuğunun dışarıda olduğu aktarıldı ve Selma M.’nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü ifade edildi.