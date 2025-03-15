İlkay Özdemir Ankara’da Kütahya’yı Temsil Etti

ÖĞRENCİLERİN BAŞARISI VE TEMSİLİ

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulu öğrencisi İlkay Özdemir, Ankara’da düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Şiir Yarışması”nda Kütahya’yı başarıyla temsil ediyor. Bu önemli etkinlik, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleşen “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” programında yapıldı. İlkay Özdemir, 81 ilden gelen öğrenciler arasında yer alarak CSO Ada Ankara Tarihi Salonu’nda bu yarışmaya katıldı.

KÜTAHYA BİRİNCİSİ OLDU

İlkay Özdemir, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Beylerbeyi toplantı salonunda düzenlenen yarışmada ilçe birincisi olarak seçilmiştir. Bu başarı, kendisinin Ankara’daki programa katılma hakkı elde etmesini sağladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen programda, Kütahya’yı başarıyla temsil eden İlkay Özdemir, bölgesinin ve okulunun gururu oldu.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat İçel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlkay Özdemir’in Ankara’da Kütahya’mızı böylesine önemli bir programda temsil etmesinden büyük gurur duyuyoruz. Öğrencimizin bu başarısında emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.