İlkay Türkoğlu’ndan Eğitim Dönemi Ziyareti

ZİYARETİN GEREKEN ÖNEMİ

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla Bilecik Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında, kurumda görev yapan personelle bir araya gelen İl Müdürü Türkoğlu, çocukların eğitim hayatlarına en iyi şekilde devam edebilmeleri için yapılan çalışmalar ve yeni döneme ilişkin planlamalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

EĞİTİME YATIRIM VE PROJELER

Görüşme kapsamında, çocukların akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak projelerin ele alındığı ifade edildi. Ayrıca, personelin gösterdiği özverili çalışmalar vurgulandı ve yeni eğitim-öğretim yılının verimli ve başarılı geçmesi için dileklerde bulunuldu. İl Müdürü Türkoğlu, “Emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyorum, çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

ÖNEMLİ

Havza’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Havza'da yapılan uyuşturucu baskınında 89 gram esrar ve sentetik uyuşturucu malzemeleri ele geçirildi. İki şüpheli, adliyeye sevk edilip tutuklandı.
Yemen’de HUsilerin Kontrolündeki Saldırılarda 35 Ölü

Yemen'in kuzeyinde Husilerin kontrolündeki bölgelere düzenlenen hava saldırılarında 35 kişi öldü, 131 kişi yaralandı; ölümler başkent Sana'da yoğunlaştı ve sivillere ait yapılar da zarar gördü.

