İlkbaharda Sağlıklı Beslenme Önerileri KÜTAHYA’dan

İLKBAHARDA SAĞLIKLI BESLENMENİN ÖNEMİ

Kütahya’da görev yapan Diyetisyen Sümeyye Korkmaz, ilkbahar aylarında sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgiler sundu. Mevsim geçişleri süresince bağışıklık sistemini güçlendirmenin gerekliliğine vurgu yapan Korkmaz, su tüketiminin bu dönemde kritik bir rol oynadığını ifade etti. Su tüketiminin vücudun tüm sistemlerini çalıştıran temeli oluşturduğunu belirten Korkmaz, “Öncelikle günlük su tüketimimizi yeterli seviyede tutmalıyız. Bunun ardından, su içeriği yüksek besinleri beslenmemize dahil etmeliyiz. Kırmızı meyve ve sebzeler, maydanoz, yeşillikler, limon ve enginar gibi besinler bağışıklık sistemimizi destekleyici özelliklere sahiptir” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN BAHARATLARIN ROLÜ

Bağışıklık sistemini destekleyen besinler arasında baharatların da önemli bir yeri bulunduğunu söyleyen Korkmaz, “Bağışıklık sistemini güçlendiren antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri bulunan baharatları yemeklerimize, çorbalarımıza ve süt ürünlerine ekleyerek daha sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturabiliriz” şeklinde konuştu. Protein alımının dengeli olması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, hem bitkisel hem de hayvansal protein kaynaklarının yeterli şekilde tüketilmesi gerektiğini belirtti. “Hayvansal protein tüketirken tavuğun ve balığın derisini ayırmak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır. Bitkisel protein kaynakları olarak kuru baklagilleri öneriyorum. Dengeli beslenmek adına, kilo başına ortalama bir gram protein alımına dikkat edilmelidir” dedi.

KARBOHİDRAT SEÇİMLERİ VE HAREKETLİ YAŞAM TARZI

Karbonhidrat seçiminde tam tahıllı besinlerin öncelikli olması gerektiğini ifade eden Korkmaz, “Tam tahıllı unlardan yapılan hamur işleri ve kuru baklagiller, kompleks karbonhidratlar grubuna girer ve uzun süre tok kalmayı sağlar. Beyaz un, patates, pirinç ve makarna gibi basit karbonhidratların tüketimini ise sınırlandırmak daha sağlıklı olacaktır” açıklamasında bulundu. Beslenmenin yanı sıra, hareketli bir yaşamın da sağlık açısından önemi olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Ortalama haftada en az üç gün, 45-50 dakikalık egzersiz yapmak sağlık açısından faydalıdır. Sürdürülebilir bir alışkanlık kazanmak adına, kişilerin sevdikleri ve uzun vadede devam ettirebilecekleri egzersiz türlerini seçmeleri daha sağlıklı olacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.