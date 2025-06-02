İlker Aksum, İzmir’de Tartışma Yaşadı

TÜKETİCİLERİ DİKKAT ÇEKTİREN OLAY

Başarılı oyuncu İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde yaşadığı trafik gerginliği ile dikkatleri üzerine çekti. Araçlarını yol kenarına çeken Aksum’un, başka bir sürücüyle sert bir tartışmaya girdiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, tartışma sırasında sinirlerine hâkim olamayan Aksum, aracından inerek karşı tarafa bağırmaya başladı. Yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum’u sakinleştirmek için büyük çaba harcasa da etkin olamadı. Çevredeki vatandaşların da gerginliğe müdahale etmeye çalıştığı anlar, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

İddialara göre, Aksum tartışma sırasında yüksek sesle bağırarak küfürlü ifadeler kullandı. O anları cep telefonlarıyla kaydeden bazı vatandaşlar, yaşananları sosyal medyada paylaşarak olayın daha da yayılmasına neden oldu. Ünlü oyuncudan ise henüz bir yanıt gelmedi.