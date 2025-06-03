İlker Aksum’la Eşi İfadede Bulundu

İLKER AKSUM TRAFİKTE GERGİ ANLAR YAŞADI

Şu günlerde ‘Siyah Kalp’ dizisindeki Tahsin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlker Aksum, geçtiğimiz gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir tartışma yaşamıştı. Aksum’un, başka bir sürücüye sert bir şekilde bağırdığı ve küfür ettiği anlar, çevredeki kişiler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. O esnada yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da bu çabaları sonuçsuz kaldı.

DILAY EKMEKÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili Dilay Ekmekçioğlu bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olay anında bir aracın sürücüsünün İlker’e hakaret ettiğini belirtti. “BUNU ÇEKMEK İÇİN KAVŞAĞIN ORTASINDA DURDU” ifadesini kullanan Ekmekçioğlu, İlker’in defalarca maruz kaldığı saygısızlıklar karşısında bu sefer tepki verdiğini dile getirdi. Ekmekçioğlu, videoyu çeken kişinin trafikte durarak o anı kaydettiğini ve bu durumu eleştirerek, yaşananların daha derin bir anlam taşıdığını vurguladı.

BİR DERSTİ

Ekmekçioğlu, olayın kendileri için “talihsiz bir ders” olduğunu belirtti. Yaşadıkları zorlukları anlatan Ekmekçioğlu, “Kolay bir yolla karalamayı seçen” kişinin bu durumu daha güzel olaylara yönlendirmesi gerektiğini ifade etti. Eşinin yaşadığı sinir anının ardından eve döndüklerinde bu durumu değerlendirdiklerini ve yaşadıkları olayın kendileri için önemli bir ders olduğunu paylaştı.

ILKER AKSUM’DAN YANIT

Aynı zamanda, İlker Aksum kendi sosyal medya hesabından yaşananları anlattı. Hayranlarından özür dileyen Aksum, tartışmanın karşı tarafın hakaretleriyle başladığını belirtti. “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim” dedi.