İlker Aksum Trafikte Kavga Etti! Açıklama Geldi

İlker Aksum’UN TRAFİK TARTIŞMASI VE EŞİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Şu günlerde ‘Siyah Kalp’ dizisindeki Tahsin karakteriyle tanınan İlker Aksum, birkaç gün önce İzmir’in Urla ilçesinde bir trafikte kavga yaşamıştı. Aksum’un başka bir sürücüye sert bir şekilde bağırdığı ve hakaret ettiği anlar kameralara yansımıştı. O anda yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmek için çaba sarf etse de bu çabaları sonuç vermedi. O anlardaki görüntüler, çevredekiler tarafından kaydedilerek sosyal medya platformlarında paylaşılmıştı.

Dilay Ekmekçioğlu’NUN AÇIKLAMALARI

Yaşanan durumla ilgili Dilay Ekmekçioğlu bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından şu sözlerle durumu aktardı: “Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker, 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker’i görünce yaptığı saygısızlığı unutarak, ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi. İlker’in tartışmanın son anlarındaki siniri medyada yer almakta. Daha önce bebeğinin arabada olduğu bir anda, hızla çarpan araçla ilgili kimsenin haberi yok. Kuralsızca araç kullananların tehditlerine de dikkat çektiği sözlerinde, “Bu hafta yediğimiz 3’üncü küfür. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular” dedi.

TALİHSİZ BİR DERSTİ

Ekmekçioğlu, bir kadın olarak ve bir anne olarak yaşadığı zorluğa karşı takındığı tavrı üzüntüyle eleştirdi. “Bu olay bizim için talihsiz bir dersti. Eve döndüğümüzde son derece üzgün ve dersimizi almıştık” diyerek, yaşananların ardından kendisinde yarattığı etkiyi dile getirdi. Açıklamasının devamında, “Bu videoyu çeken hanımefendinin trafikte yaşananları görmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İlker Aksum’DAN YANIT

Sonrasında İlker Aksum, kişisel sosyal medya hesabında bir video paylaşarak yaşadığı durumu anlattı. Hayranlarından özür dileyen Aksum, tartışmanın başlangıcının karşı taraftan geldiğini şu cümlelerle açıkladı: “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim.”