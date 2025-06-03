İlker Aksum, Trafikte Kavga Yaşadı

İLKER AKSUM’UN TRAFİK TARTIŞMASI

Son günlerde ‘Siyah Kalp’ dizisinde Tahsin rolüyle dikkat çeken İlker Aksum, İzmir’in Urla ilçesinde bir trafikte tartışma yaşamıştı. Görgü tanıklarına göre, Aksum başka bir sürücüye bağırarak küfür etmiş. Eşi Dilay Ekmekçioğlu ise, oyuncuyu sakinleştirmeye çalışmasına rağmen başarılı olamamış. O anlara ait görüntüler, çevredeki kişiler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılmış.

DILAY EKMEKÇIOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

Yaşananlarla ilgili olarak eşi Dilay Ekmekçioğlu sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Ekmekçioğlu şunları belirtti: “Haberi çok kısa sürede göreceksiniz. Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker, 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker’i görünce yaptığı saygısızlığı unutarak, ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi. İlker’in tartışmanın son anlarındaki siniri zaten medyada. Çünkü malzeme. Bir ay önce bebeğim arabadayken hızından dolayı bize çarpan bir araçtan kimsenin haberi yok. Otobanda hızımızı korurken arkamızda tampona dayanarak selektör yapan sürücü de bilinmiyor. Kırmızı ışıkta geçtikleri için defalarca kontrol ettiğimiz yol ayrımlarından kimsenin haberi yok. Kuralsız araç kullanacaklar yüzünden bu hafta yediğimiz 3’üncü küfür bu. Ya da İlker’i görünce, ‘Baksana sen oyuncu musun’ diyerek ensesinden tutup çeviren kimse bulunmuyor. Ama benim için daha üzücü olan, bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Arabasını ve plakasını gördüm. Keşke videonun o anını da yayınlasaydı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için. Bir kadın olarak, bir anne olarak (eşim haklı ya da haksız olsun) en azından o an benim yaşadığım zorluğa karşı kim olmayı seçtiği kişi için… Üzgünüm… Ne yaşadığımızı başından itibaren görmesine rağmen.”

OLAYIN GETİRDİĞİ DERSLER

Ekmekçioğlu, uyarmak, önermek, durdurmak yerine kolay bir yolla karalamayı seçen habercilere de teşekkür etti. “Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti ve zaten eve vardığımızda son derece üzgün, dersimizi almıştık. Ama hanımefendinin kendisi de bana çok iyi bir ders oldu. Umarım bu mesajımı görürsünüz… Umarım bundan sonra gözleriniz daha güzel olayları görür. Belki de hayatınızda ihtiyacınız olan bizim rezil olmamız değil, kalben daha aydınlık yaşamanızdır.”

ILKER AKSUM’DAN ÖZÜR VE TEPKİ

Daha sonra İlker Aksum, kendi hesabından bir video yayınlayarak yaşadıklarını anlattı. Hayranlarından özür dileyen Aksum, tartışmayı karşı tarafın başlattığını şu sözlerle ifade etti: “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim.”