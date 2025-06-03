İlker Aksum Trafikte Tartışma Yaşadı

İLKER AKSUM TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞADI

Son dönemlerde ‘Siyah Kalp’ dizisinde Tahsin karakteriyle dikkat çeken İlker Aksum, önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir tartışma yaşadı. Aksum’un, başka bir sürücüye sert bir şekilde bağırdığı ve küfür ettiği anlar, çevredekiler tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı. O sırada yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum’u sakinleştirmeye çalıştı fakat bu çabası başarısız oldu.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Aksum’un eşi Dilay Ekmekçioğlu, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Dikkat çekici sözleriyle, “Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdu” ifadesini kullandı. Ekmekçioğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker, 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker’i görünce yaptığı saygısızlığı unutmuş bir gülmeyle, ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi. Bu durumu, İzmir’de sık sık karşılaştıkları bir zorluğun parçası olarak değerlendiren Ekmekçioğlu, “Kırmızı ışıkta geçtikleri için korkudan defalarca kontrol ettiğimiz yol ayrımlarından kimsenin haberi yok” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN GÖRÜNTÜLER

Ekmekçioğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil, onlar durdurdu.” Olayın yaşandığı sırada bu görüntüleri kaydeden kişinin bilinçli bir tercih yaptığını vurguladı. Aynı zamanda yaşananlara bağlı olarak “Biz öncesini sonrasını konuştuk, payımızı tarttık. O an bizim hayatımızda talihsiz bir dersti” dedi.

İLKER AKSUM RESSAM VIDEO YAYINLADI

Daha sonra İlker Aksum, kendi sosyal medya hesabında bir video paylaşarak yaşadığı durumu anlattı. Hayranlarından özür dileyen Aksum, tartışmanın aslında karşı tarafın salvolarıyla başladığını öne sürdü: “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim.”