İlker Aksum Trafikte Tartıştı! Açıklama Geldi

İLKER AKSUM TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞADI

Şimdilerde “Siyah Kalp” dizisinde canlandırdığı Tahsin karakteriyle adından söz ettiren İlker Aksum, geçtiğimiz gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir tartışma yaşamıştı. Aksum’un bir başka sürücüye sert bir şekilde bağırdığı ve küfür ettiği anlar, çevredeki kişiler tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncunun yanında bulunan eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum’u sakinleştirmeye çalışsa da bu çabalar sonuç vermedi.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan olaylarla ilgili olarak Aksum’un eşi Dilay Ekmekçioğlu sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Ekmekçioğlu, “BUNU ÇEKMEK İÇİN KAVŞAĞIN ORTASINDA DURDU” diyerek, “Haberi çok kısa sürede göreceksiniz. Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. Beyefendi İlker’i görünce saygısızlığı unutmuş bir gülmeyle, ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Aksum’un yaşadığı olaylar hakkında, “Kuralsız araç kullanacaklar diye bu hafta yediğimiz 3’üncü küfürdü” sözleriyle dikkat çekti.

OLAYIN SONUNDA YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

Dilay Ekmekçioğlu, kendilerine yönelik küfür eden kişiler ve olayla ilgili daha önce yaşadıkları sıkıntıların kamuoyuna yansımasını eleştirerek, “Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu. Gözlerimin içine baktığı bir an vardı. Kendisine teşekkür ettim. Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için” dedi. Ekmekçioğlu, olayın kendileri için talihsiz bir ders olduğunu ve umar ki insanların güzel olayları da görmelerini dilediğini belirtti.

İLKER AKSUM KÜFÜRÜ KABUL ETTİ

İlker Aksum ise kişisel sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak, yaşadığı durumu anlattı. Hayranlarından özür dileyen Aksum, tartışmanın karşı tarafın başlattığını belirterek, “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim” ifadelerini kullandı.