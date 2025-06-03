İlker Aksum Trafikte Tartıştı! Açıklama Geldi

OYUNCU İLKER AKSUM TRAFİKTE TARTIŞMA YAŞADI

Şu günlerde ‘Siyah Kalp’ dizisinde canlandırdığı Tahsin karakteriyle gündemde olan İlker Aksum, geçtiğimiz gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle sert bir tartışma yaşamıştı. Görüntülerde Aksum’un, başka bir sürücüye yüksek sesle bağırdığı ve küfür ettiği gözlemlenmişti. Yanındaki eşi Dilay Ekmekçioğlu, Aksum’u sakinleştirmeye çalışsa da çabaları sonuç vermemişti. O anlara ait görüntüler, çevredeki kişiler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

MEMNUNİYET DUYMAYAN DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yaşananlarla ilgili olarak İlker Aksum’un eşi Dilay Ekmekçioğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dilay Ekmekçioğlu, “BUNU ÇEKMEK İÇİN KAVŞAĞIN ORTASINDA DURDU” ifadesiyle durumu özetledi. Ardından, “Haberi çok kısa sürede göreceksiniz. Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı. İlker 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi” dedi. Ekmekçioğlu, Aksum’la tartışmayı başlatan kişinin durumu ciddiye almadığını ve saygısızlık yaptığını da vurguladı.

HAYATIMIZDAKİ TALİHSİZ ANLAR

Ekmekçioğlu, yaşananların sadece bu olayla sınırlı olmadığını belirterek, “Bir ay önce bebeğim arabadayken bir araç hızı yüzünden bize çarptı. Otobanda hızımızı korurken tampona dayanıp selektör yapan sürücülerden kimse haberdar değil” diye ekledi. Ayrıca, “Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu” ifadesini kullandı. Kendisine anılarını harcadığı için teşekkür ettiğini de ifade etti.

İLKER AKSUM’DAN KÜFÜR AÇIKLAMASI

İlker Aksum, daha sonra kendi hesabından bir video paylaşarak yaşananları özetledi. Hayranlarından özür dileyen Aksum, tartışmanın karşı tarafın başlattığını belirtti. “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim” şeklinde konuştu.