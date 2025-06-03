İlker Aksum Trafikte Tartıştı. Eşi Açıklama Yaptı

İLKER AKSUM’UN TRAFİK TARTIŞMASI

Şu günlerde ‘Siyah Kalp’ dizisinde yer alan Tahsin karakteriyle dikkat çeken İlker Aksum, geçtiğimiz gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir sürücüyle tartışma yaşamış. Aksum’un, başka bir sürücüye bağırdığı ve hakaret ettiği anlar kaydedilmiş ve sosyal medyada paylaşılmış. Eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamamış.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Yaşanan olayla ilgili olarak Dilay Ekmekçioğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış. Ekmekçioğlu, “Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular” diyerek yaşananları aktardı. Genç bir sürücünün aşırı saygısızlıkla bağırdığını belirten Ekmekçioğlu, İlker’in bu duruma tepki gösterdiğini ifade etti. “Bir ay önce bebeğim arabadayken bize çarpan bir araçtan kimsenin haberi yok” diyerek saldırgan sürüş tarzlarına dikkat çekti. Ayrıca, “Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu” sözleriyle durumu eleştirdi.

YAŞANANLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ekmekçioğlu, yaşanan olayın kendisi için büyük bir zorluk olduğunu vurgulayarak, “Ömründen değerli bir anı bize harcadığı için teşekkür ettim” dedi. İlerleyen sözlerinde, “Bu talihsiz bir dersti” diyerek olayın kendilerine öğrettiği üzerinden bir değerlendirme yaptı. Olayın ardından eve döndüklerinde oldukça üzgün olduklarını belirten Ekmekçioğlu, hanımefendinin bu yaşananları kullanarak kamuoyunu etkileme çabasına dikkat çekti.

İLKER AKSUM’UN İFADELERİ

Ardından İlker Aksum, kendi sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yaşadıklarını değerlendirdi. Tartışmanın karşı tarafın küfür etmesiyle başladığını belirten Aksum, “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim” diyerek durumu açıkladı.