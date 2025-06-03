İlker Aksum ve Eşi Açıklama Yaptı

İLKER AKSUM’UN TRAFİK TARTIŞMASI

İlker Aksum, son zamanlarda ‘Siyah Kalp’ dizisinde canlandırdığı Tahsin karakteriyle gündemde. Önceki gün İzmir’in Urla ilçesinde trafikte bir başka sürücüyle tartışma yaşadı. Aksum’un, başka bir sürücüye sert bir şekilde bağırdığı ve küfür ettiği anlar çevredeki kişiler tarafından görüntülendi. Eşi Dilay Ekmekçioğlu, oyuncuyu sakinleştirmeye çalışsa da bu çabaları sonuç vermedi.

DİLAY EKMEKÇİOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yaşanan olaylarla ilgili Dilay Ekmekçioğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Ekmekçioğlu, “Bugün trafikte kavşakta yol verdiğimiz bir araç genç bir beyefendi arabasından; ‘geri zekâlı yürüsene’ diye bağırdı” diye belirtti. İlker’in bu duruma verdiği tepkinin ardında yaşananları şöyle anlattı: “İlker, 500’üncü kez yaşadığı kabalığa bu sefer tepki verdi. O kişi İlker’i gördüğünde yaptığı saygısızlığı unutarak gülümsemeye başladı ve ‘Aaa sen oyuncusun ya otur aşağı’ dedi.” Ekmekçioğlu, olayın ardından yaşananları ve çevredekilerin tepkilerini de açıkladı.

YAŞANILANLAR KARŞISINDAKİ DUYGULAR

Dilay Ekmekçioğlu, “Bu videoyu çeken hanımefendiyi gördüm. Bunu çekmek için kavşağın ortasında durdular. Trafiği biz değil onlar durdurdu” ifadelerini kullandı. O an göz göze geldiği kadınla ilgili hissiyatını da paylaşarak, “Bir kadın olarak, bir anne olarak, o an ne yaşadığımızı gören kişinin kim olmayı seçtiği için üzgünüm” dedi. Aynı zamanda, yaşanan olayın kendileri için talihsiz bir ders olduğunu ve bu durumun ardından üzgün bir şekilde eve döndüklerini vurguladı.

İLKER AKSUM’DAN ÖZÜR DİLEME

İlker Aksum, kendi sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak yaşanan süreci anlattı. Aksum, hayranlarından özür dileyerek, “Birine yol verdim diye arkadan bana küfürler yağdırdı. Beni ve eşimi dövmekle tehdit etti. Ben de sinirlerime hakim olamadım ve küfür ettim” dedi.