İlker Arslan Görevden Alındı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE GÖZALTI KARARI

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arslan hakkında açığa alınmasının ardından gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma çerçevesinde Arslan’ın eşi hakkında da gözaltı kararı alındı. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın şu an Ankara’da bulunduğu tespit edildi.

KAYBOLUŞ VE YAKALAMA EMRİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, İlker Arslan’ı kolluk birimine davet etti. Ancak, Arslan bir süre sonra cep telefonunu kapatıp kayıplara karıştı. Bu gelişme sonrasında İlker Arslan hakkında yakalama emri düzenlendi. Ankara’daki bu olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, AK Partili Şamil Tayyar konuyla ilgili dikkat çekici bir mesaj paylaştı.

AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

Tayyar, Antalya operasyonunun sadece Emniyet Müdürü İlker Arslan ile sınırlı kalmayacağını belirterek, “Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve unvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir. Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir ‘kırılma’ olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir” diye ifade etti. Bu açıklamalar, olayın daha geniş boyutlara ulaşabileceği endişesini artırıyor.