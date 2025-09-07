İlker Arslan Gözaltına Alındı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Antalya’nın emniyet müdürü olan İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Görevden alınmasının ardından Arslan ve eşi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından, İlker Arslan’ın Antalya’da teslim olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, Arslan adliyeye sevk edildi. Savcıya ifadesinin alındığı bilgisi geldi.

GÖZALTINA ALINMA GEREKÇESİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat yazısına göre, Arslan için verilen gözaltı kararının gerekçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması. Arslan, “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamalarıyla karşı karşıya.

KARİYERİ VE ATAMASI

İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı rütbesiyle mezun oldu ve ilk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başladı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara gibi çeşitli birimlerde görev aldı. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak çalıştı ve 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16.08.2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak görevlendirildi. Sivas doğumlu olan Arslan, evli ve 3 çocuk babası.